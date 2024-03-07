Юные футболистки из Тулы стали серебряными призерами фестиваля по футболу

Фото с сайта минспорта Тульской области.

6 марта в Москве состоялся VII Всероссийский фестиваль по футболу «Мамины глаза». Соревнования были приурочены к Международному женскому дню.

Награды разыгрывали 8 команд мальчиков и 8 команд девочек из Нижнего Новгорода, Казани, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

Команда девочек 2015 г. р., представляющая Центр игровых видов спорта, стала серебряным призером фестиваля. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Лучшим вратарем турнира признана Вероника Мухамедова.

Тренируются юные футболистки под руководством Ивана Пулбере и Дмитрия Шароварова.