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Юные футболистки из Тулы стали серебряными призерами фестиваля по футболу
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Юные футболистки из Тулы стали серебряными призерами фестиваля по футболу

А лучшим вратарем турнира признана тулячка Вероника Мухамедова.

6 марта в Москве состоялся VII Всероссийский фестиваль по футболу «Мамины глаза». Соревнования были приурочены к Международному женскому дню.

Награды разыгрывали 8 команд мальчиков и 8 команд девочек из Нижнего Новгорода, Казани, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

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Команда девочек 2015 г. р., представляющая Центр игровых видов спорта, стала серебряным призером фестиваля. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Лучшим вратарем турнира признана Вероника Мухамедова.

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Тренируются юные футболистки под руководством Ивана Пулбере и Дмитрия Шароварова.

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