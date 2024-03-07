Полицейский получил взятку от мигранта в 80 тыс. рублей. Его автомобиль арестовали

Материалы по делу были собраны сотрудниками УФСБ по Тульской области.

СК завершил расследование в отношение сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие.



Так, оперуполномоченный уголовного розыска из Венева получил от гражданина Узбекистана 80 тыс. руб. как часть от общей суммы взятки в 150 тыс. рублей. За это опер должен был закрыть глаза на то, что иностранец находился на территории РФ незаконно.



Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд по ходатайству следователя наложил арест на автомобиль обвиняемого.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.