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Полицейский получил взятку от мигранта в 80 тыс. рублей. Его автомобиль арестовали

Полицейский получил взятку от мигранта в 80 тыс. рублей. Его автомобиль арестовали

Материалы по делу были собраны сотрудниками УФСБ по Тульской области.

СК завершил расследование в отношение сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие. 

Так, оперуполномоченный уголовного розыска из Венева получил от гражданина Узбекистана 80 тыс. руб. как часть от общей суммы взятки в 150 тыс. рублей. За это опер должен был закрыть глаза на то, что иностранец находился на территории РФ незаконно.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд по ходатайству следователя наложил арест на автомобиль обвиняемого.
 
— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области. 

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