В Тульской области выделят деньги на строительство пяти новых котельных

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно на заседании штаба по вопросам жизнеобеспечения, которое провёл первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил о проведении внепланового обследования ТЭЦ, ГРЭС и котельных. При подготовке к следующему отопительному сезону главам администраций следует уделить особое внимание состоянию сетей и усилить работу по контролю аварийных бригад. До 15 марта в правительство региона должны поступить инвестпроекты по реконструкции и модернизации оборудования.

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко поручила главам муниципалитетов держать на контроле деятельность ТЭЦ и ГРЭС и проработать регламент взаимодействия всех служб на случай возникновения аварийных ситуаций.

На заседании также обсудили финансирование работ по замене ветхих тепловых сетей. В этом году планируется выделить средства на строительство пяти новых котельных – в Арсеньевском, Каменском, Киреевском и Щекинском районах, а также в Донском.

Кроме того, будет заменено 3,3 км ветхих теплосетей в Богородицком и Киреевском районах. Дмитрий Миляев напомнил, что для этого нужно вовремя формировать сметную документацию, использовать возможности местных бюджетов и кредитные средства.

Он поручил главам администраций держать на контроле ход текущего отопительного сезона, а до 1 апреля разработать план дополнительных мероприятий по подготовке к следующему сезону.