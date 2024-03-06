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В Тульской области выделят деньги на строительство пяти новых котельных
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области выделят деньги на строительство пяти новых котельных

Об этом стало известно на заседании штаба по вопросам жизнеобеспечения, которое провёл первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил о проведении внепланового обследования ТЭЦ, ГРЭС и котельных. При подготовке к следующему отопительному сезону главам администраций следует уделить особое внимание состоянию сетей и усилить работу по контролю аварийных бригад. До 15 марта в правительство региона должны поступить инвестпроекты по реконструкции и модернизации оборудования.

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко поручила главам муниципалитетов держать на контроле деятельность ТЭЦ и ГРЭС и проработать регламент взаимодействия всех служб на случай возникновения аварийных ситуаций.

На заседании также обсудили финансирование работ по замене ветхих тепловых сетей. В этом году планируется выделить средства на строительство пяти новых котельных – в Арсеньевском, Каменском, Киреевском и Щекинском районах, а также в Донском.

Кроме того, будет заменено 3,3 км ветхих теплосетей в Богородицком и Киреевском районах. Дмитрий Миляев напомнил, что для этого нужно вовремя формировать сметную документацию, использовать возможности местных бюджетов и кредитные средства.

Он поручил главам администраций держать на контроле ход текущего отопительного сезона, а до 1 апреля разработать план дополнительных мероприятий по подготовке к следующему сезону.

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