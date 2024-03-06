В тульском Выставочном зале открылась выставка трёх художников «Притчи и максимы»

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Выставка включает более 70 произведений. Большая часть из них посвящена Библейским и Евангельским притчам, а также представляет собой аллюзии к текстам Нового и Ветхого Завета: «Притча о милосердном самарянине», «Притча о званных и избранных», «Блудный сын», «Каин и Авель» и другие. Также представлены бытовые сцены из жизни авторов и полотна на социальную тематику.

– Герои картин – не вымышленные персонажи, а наши родные и близкие люди. Их образы воссозданы по наброскам с натуры. Эта выставка напомнит посетителям о существовании вечных ценностей, о важности семьи. Например, работы «Чистящая картошку» и «Деревенский мотив» подчёркивают роль матери-хранительницы домашнего очага. А «Игра в шахматы» символизирует семейный уют, – рассказал Георгий Уваров.

Среди полотен Мары Даугавиете внимание привлекает «Копия». По словам автора, здесь экспонируется четвертый, усовершенствованный вариант картины. На ней запечатлено веселое застолье художников на фоне скопированного ими шедевра Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Работа означает противоречие низменного и возвышенного. А картина «Сушка яблок» представляет три возраста – юность , зрелость и старость.