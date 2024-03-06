  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В тульском Выставочном зале открылась выставка трёх художников «Притчи и максимы» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульском Выставочном зале открылась выставка трёх художников «Притчи и максимы»
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В тульском Выставочном зале открылась выставка трёх художников «Притчи и максимы»

Посетители увидят работы Георгия Уварова, Мары Даугавиете и Максима Митлянского.

Выставка включает более 70 произведений. Большая часть из них посвящена Библейским и Евангельским притчам, а также представляет собой аллюзии к текстам Нового и Ветхого Завета: «Притча о милосердном самарянине», «Притча о званных и избранных», «Блудный сын», «Каин и Авель» и другие. Также представлены бытовые сцены из жизни авторов и полотна на социальную тематику. 

– Герои картин – не вымышленные персонажи, а наши родные и близкие люди. Их образы воссозданы по наброскам с натуры. Эта выставка напомнит посетителям о существовании вечных ценностей, о важности семьи. Например, работы «Чистящая картошку» и «Деревенский мотив» подчёркивают роль матери-хранительницы домашнего очага. А «Игра в шахматы» символизирует семейный уют, – рассказал Георгий Уваров.

Среди полотен Мары Даугавиете внимание привлекает «Копия». По словам автора, здесь экспонируется четвертый, усовершенствованный вариант картины. На ней запечатлено веселое застолье художников на фоне скопированного ими шедевра Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Работа означает противоречие низменного и возвышенного. А картина «Сушка яблок» представляет три возраста – юность , зрелость и старость.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
культуравыставкаВыставочный залкартины
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электроэнергии 7 марта
Где в Туле не будет электроэнергии 7 марта
В Тульской области выделят деньги на строительство пяти новых котельных
В Тульской области выделят деньги на строительство пяти новых котельных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.