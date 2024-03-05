В Тульской области стартовала подача заявлений о голосовании на выборах Президента России на дому

— Если избиратель не сможет прийти на свой избирательный

участок в дни голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в

связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися,

или по иным уважительным причинам, то он сможет проголосовать

на дому, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской

области Павел Веселов.

С 7 по 14.00 17 марта, чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться в участковую избирательную комиссию письменно или устно (по телефону) — самостоятельно или через родственников, знакомых.



Напомним, выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта.