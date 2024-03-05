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В Тульской области стартовала подача заявлений о голосовании на выборах Президента России на дому

В Тульской области стартовала подача заявлений о голосовании на выборах Президента России на дому

До 11 марта соответствующее заявление можно подать через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в региональной ЦИК.

— Если избиратель не сможет прийти на свой избирательный
участок в дни голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в
связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися,
или по иным уважительным причинам, то он сможет проголосовать
на дому, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской
области Павел Веселов.

С 7 по 14.00 17 марта, чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться в участковую избирательную комиссию письменно или устно (по телефону) — самостоятельно или через родственников, знакомых.

Напомним, выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта.

Сюжет: Выборы президента 2024
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