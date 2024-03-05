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По каким адресам тулякам в марте отключат газ
Фото: АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам в марте отключат газ

Публикуем график.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ. 

Работы будут проводиться по следующим адресам:

5 марта 

с 10.00 до 17.00

  • кв. Малые Гончары, 6.

с 11.00 до 17.00

  • ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 1, 2.

6 марта

с 10.00 до 17.00

  • кв. Малые Гончары, 6,
  • кв. Малые Гончары, 2.

11 марта

с 10.00 до 17.00

  • кв. Малые Гончары, 2,
  • кв. Малые Гончары, 7,
  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Шухова, 36.

с 11.00 до 17.00

  • ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 3,4.

12 марта

с 10.00 до 17.00

  • кв. Малые Гончары, 2,
  • кв. Малые Гончары, 7,
  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Шухова, 36.

13 марта

с 10.00 до 17.00

  • Промышленный проезд, 26,
  • ул. Металлургов, 61,
  • кв. Малые Гончары, 7.

14 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 61.

18 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 77-а,
  • ул. Щегловская Засека, 7,
  • Промышленный проезд, 10.

19 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 77-а,
  • ул. Щегловская Засека, 7.

20 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 77-а,
  • Промышленный проезд, 10.

21 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 77-а.

25 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 77-а,
  • ул. Калинина, 83,
  • Промышленный проезд, 10.

26 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 77-а,
  • ул. Калинина, 83.

27 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • Промышленный проезд, 10,
  • ул. Калинина, 83.

28 марта

с 10.00 до 17.00

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Калинина, 83.

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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