По каким адресам тулякам в марте отключат газ

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
5 марта
с 10.00 до 17.00
- кв. Малые Гончары, 6.
с 11.00 до 17.00
- ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 1, 2.
6 марта
с 10.00 до 17.00
- кв. Малые Гончары, 6,
- кв. Малые Гончары, 2.
11 марта
с 10.00 до 17.00
- кв. Малые Гончары, 2,
- кв. Малые Гончары, 7,
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Шухова, 36.
с 11.00 до 17.00
- ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 3,4.
12 марта
с 10.00 до 17.00
- кв. Малые Гончары, 2,
- кв. Малые Гончары, 7,
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Шухова, 36.
13 марта
с 10.00 до 17.00
- Промышленный проезд, 26,
- ул. Металлургов, 61,
- кв. Малые Гончары, 7.
14 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 61.
18 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 77-а,
- ул. Щегловская Засека, 7,
- Промышленный проезд, 10.
19 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 77-а,
- ул. Щегловская Засека, 7.
20 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 77-а,
- Промышленный проезд, 10.
21 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 77-а.
25 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 77-а,
- ул. Калинина, 83,
- Промышленный проезд, 10.
26 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 77-а,
- ул. Калинина, 83.
27 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- Промышленный проезд, 10,
- ул. Калинина, 83.
28 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Калинина, 83.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.