В Ингушетии силовики ликвидировали боевиков, причастных к гибели тульских полицейских

Фото: Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм»

Группа из шести преступников была уничтожена в ходе контртеррористической операции.

В Ингушетии силовики ликвидировали банду террористов, члены которой были причастны к нападению на тульских полицейских в апреле прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По официальным данным Национального антитеррористического комитета, в ходе боестолкновения были ликвидированы шестеро членов международной террористической организации ИГИЛ*.

Минимум трое из них были в международном розыске, в том числе и за нападение на тульских полицейских в апреле 2023 года. Сообщается, что боевики планировали теракты во время выборов президента России и религиозного праздника Ураза-байрам.

Боевики имели при себе большое количество оружия и взрывных устройств Жертв среди мирного населения и сотрудников силовых ведомств нет.

*террористическая организация, запрещена в РФ