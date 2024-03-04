  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Ингушетии силовики ликвидировали боевиков, причастных к гибели тульских полицейских - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ингушетии силовики ликвидировали боевиков, причастных к гибели тульских полицейских
Фото: Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм»

В Ингушетии силовики ликвидировали боевиков, причастных к гибели тульских полицейских

Группа из шести преступников была уничтожена в ходе контртеррористической операции.

В Ингушетии силовики ликвидировали банду террористов, члены которой были причастны к нападению на тульских полицейских в апреле прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По официальным данным Национального антитеррористического комитета, в ходе боестолкновения были ликвидированы шестеро членов международной террористической организации ИГИЛ*.

Минимум трое из них были в международном розыске, в том числе и за нападение на тульских полицейских в апреле 2023 года. Сообщается, что боевики планировали теракты во время выборов президента России и религиозного праздника Ураза-байрам.

Боевики имели при себе большое количество оружия и взрывных устройств Жертв среди мирного населения и сотрудников силовых ведомств нет.

*террористическая организация, запрещена в РФ

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:41 +3
Другие статьи по темам
Событие
террористысиловикиконтртеррористическая операция
Место
Тульская областьИнгушетия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле «спешунчик» рискнул жизнью
В Туле «спешунчик» рискнул жизнью
Как будет развиваться Тульская область после Послания Президента Федеральному Собранию
Как будет развиваться Тульская область после Послания Президента Федеральному Собранию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.