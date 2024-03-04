Банк России проводит для туляков занятия по финансовой грамотности

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Принять участие в них могут все желающие. Это бесплатно.

Центробанк РФ разработал программу повышения финансовой грамотности для взрослого населения «Финансовый навигатор». Курс состоит из трех занятий и содержит не только теорию, но и практические задания. Участниками очередного потока стали сотрудники щекинского Комплексного центра социального обслуживания населения № 5.

Эксперты тульского отделения регулятора рассказали им, как управлять своим бюджетом, эффективно и безопасно использовать финансовые инструменты, что нужно знать о кредитовании. Отдельное занятие было посвящено тому, как противостоять мошенникам и распознавать их уловки.

– Финансовый мир стремительно меняется. Обычный человек не успевает уследить за всеми веяниями. А сегодня так важно обладать этой информацией, чтобы не совершить ошибок. Занятия Банка России полезны и своевременны. А самое главное – советы и решения можно применить во многих жизненных ситуациях, – поделилась впечатлениями участница курса Марина Жаднова.

Если вы хотите принять участие в бесплатных занятиях по финансовой грамотности, оставьте заявку по телефону: 8(4872)32-50-51.