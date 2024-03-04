  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Банк России проводит для туляков занятия по финансовой грамотности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Банк России проводит для туляков занятия по финансовой грамотности
Фото из архива Myslo

Банк России проводит для туляков занятия по финансовой грамотности

Принять участие в них могут все желающие. Это бесплатно.

Центробанк РФ разработал программу повышения финансовой грамотности для взрослого населения «Финансовый навигатор». Курс состоит из трех занятий и содержит не только теорию, но и практические задания. Участниками очередного потока стали сотрудники щекинского Комплексного центра социального обслуживания населения № 5.

Эксперты тульского отделения регулятора рассказали им, как управлять своим бюджетом, эффективно и безопасно использовать финансовые инструменты, что нужно знать о кредитовании. Отдельное занятие было посвящено тому, как противостоять мошенникам и распознавать их уловки.

– Финансовый мир стремительно меняется. Обычный человек не успевает уследить за всеми веяниями. А сегодня так важно обладать этой информацией, чтобы не совершить ошибок. Занятия Банка России полезны и своевременны. А самое главное – советы и решения можно применить во многих жизненных ситуациях, – поделилась впечатлениями участница курса Марина Жаднова.

Если вы хотите принять участие в бесплатных занятиях по финансовой грамотности, оставьте заявку по телефону: 8(4872)32-50-51.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
финансовая грамотностьБанк РоссииЦентробанк РФ
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут купить имущество должников стоимостью свыше 38 млн рублей
Туляки смогут купить имущество должников стоимостью свыше 38 млн рублей
В Туле «спешунчик» рискнул жизнью
В Туле «спешунчик» рискнул жизнью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.