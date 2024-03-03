В Тульской области появятся еще девять Добро.Центров

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 марта на федеральной территории «Сириус» стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Участниками масштабного события стали представители более 180 стран.

В фестивале принимает участие тульская делегация по главе с первым заместителем губернатора Дмитрием Миляевым и министром молодежной политики региона Алексеем Давлетшиным.

Участники поблагодарили губернатора Тульской области за возможность участия в фестивале, а также обсудили научные разработки региона и дальнейшие планы по реализации совместных молодёжных проектов.

В первый день было подписано трехстороннее соглашение о развитии добровольчества между региональным правительством, Тульским областным центром молодёжи и Ассоциацией волонтёрских центров. Благодаря ему к уже действующим в регионе 11 Добро.Центрам добавится еще 9.

— Президент Владимир Путин в своем Послании дал старт новому нацпроекту «Молодёжь России». Подписанное сегодня соглашение открывает новые возможности в развитии добровольчества на территории региона. Губернатор Алексей Дюмин активно поддерживает молодёжную политику и развитие добровольчества, — сказал Дмитрий Миляев.

Сегодня на стенде Тульской области состоялась встреча делегации с заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамиром Фаттаховым. На ней обсудили реализацию федерального проекта «Регион для молодых» в Тульской области, результаты и дальнейшую его реализацию на 2024 и 2025 годы, а также новый нацпроект «Молодёжь России».

На стенде «Движения Первых» прошла встреча Дмитрия Миляева с руководителем организации Григорием Гуровым. Там обсудили развитие движения, а также старт всероссийской «Зарницы 2.0» в регионе.