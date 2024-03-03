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Лучшие молодые специалисты пройдут стажировку в тульском Центре медицины катастроф
Фото Центра медицины катастроф Тульской области.

Лучшие молодые специалисты пройдут стажировку в тульском Центре медицины катастроф

В Туле завершился региональный этап всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы».

Победителям вручили дипломы и сертификаты о стажировках на крупнейших предприятиях области.

С 26 февраля по 1 марта на площадках 22 колледжей Тульской области 43 конкурсанта состязались по 46 основным и 5 юниорским компетенциям. Их мастерство оценивали более 450 экспертов.

Победителями в компетенциях «Лечебная деятельность» и «Медицинский и социальный уход» стали студенты Тульского областного медицинского колледжа Елизавета Баранова и Виктория Емелина.

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В торжественной обстановке дипломы финалистов и сертификаты, дающие право на прохождение стажировки, им вручил главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин. Он поздравил участников и пожелал ребятам оставаться верными своей профессии.

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