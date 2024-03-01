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Две кухни и бабушки по соседству: какие комнаты в коммуналках продают туляки
Фото: avito.ru

Две кухни и бабушки по соседству: какие комнаты в коммуналках продают туляки

Представляем новую еженедельную подборку объявлений от Myslo.

Комнаты в коммуналках в 21 веке справедливо считаются пережитком прошлого. Но для тех, кто не может позволить себе отдельную квартиру, они могут оказаться хорошим решением жилищного вопроса.

В этот раз мы решили выяснить, сколько «коммунальных» комнат выставлены на продажу в Туле. Критерии нашего обзора – прямая продажа от собственника, отсутствие проблем с документами и жилое состояние. Поехали!

 

Самый дешёвый вариант на сегодня – комната площадью 12 кв. м. в коммунальной «трёшке» на ул. Болдина. Последний пятый этаж, общий коридор и кухня, санузел – раздельный. Установлены пластиковые окна и счётчики, сделан косметический ремонт.

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Описание продавца: «Рядом «Пятерочка», автовокзал, детский сад, школа, Центральный парк,  ТулГУ, на первом этаже дома находится – аптека и библиотека. Остановка общественного транспорта в 2 минутах ходьбы». Цена – 1,05 млн рублей.

 

Комната в трёхкомнатной коммуналке на ул. 9 Мая продаётся за 1670000 рублей. Площадь – 18,5 «квадратов». Второй этаж из двух. Сделан хороший ремонт: пластиковое окно, новые батареи, на полу – линолеум.

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Дом после капитального ремонта, приличные соседи, ухоженный двор. Рядом – пр-т Ленина, магазины, остановка общественного транспорта, детский сад и школа.

 

Следующий вариант – 2 смежные просторные светлые комнаты в четырёхкомнатной коммунальной квартире на втором этаже дома на ул. Баженова. Площадь – 31,4 кв. м., комнаты с отдельным входом, тёплые и сухие. В доме проведен капремонт, заменены трубы и отопление.

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Комментарий продавца: «Комнаты подготовлены под ремонт нового собственника. В других двух живут бабушки. Дом расположен в экологически чистом спальном районе. Тихий и спокойный двор, один взрослый собственник». Цена – 1,75 млн рублей.

 

На сто тысяч дороже стоит большая (21 кв. м.) комната в коммунальной трёхкомнатной квартире на ул. Луначарского. В местах общего пользования сделан хороший ремонт, имеется душевая кабина и бойлер.

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4 этаж из 4, в комнате оборудована мини-кухня, а в квартире есть ещё одна. Вся мебель останется новому собственнику. В соседней комнате проживает мужчина, вторая комната тоже будет продаваться.

 

Самый дорогой вариант – комната в пятикомнатной квартире на ул. Сойфера. Площадь – 19 кв. м, сделан хороший ремонт. Места общего пользования в хорошем состоянии. Раздельный санузел, горячая вода централизованная (без колонки).

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Покупателю остаётся вся мебель (диван, барная стойка, шкафы), новый дорогой кондиционер, хороший холодильник Bosh, стиральная машина, микроволновка, сделанная на заказ кухня. Один собственник, никто не прописан. Стоит такая комната 2,05 млн рублей.

Друзья, есть ли среди вас те, кому довелось пожить в коммуналке? Делитесь воспоминаниями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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