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В Куркинском районе откроется новое сельхозпредприятие
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Куркинском районе откроется новое сельхозпредприятие

Речь идет о свиноводческом комплексе.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев с рабочей поездкой посетил Куркинский район.

Дмитрий Миляев побывал на предприятии компании «Агроэко» — одного из лидеров агропромышленного комплекса Тульской области. Председатель Совета директоров Владимир Маслов сообщил, что в 2023 году предприятия компании произвели 58 тыс. тонн свинины (80% от общего объёма в регионе) и 170 тыс. тонн комбикормов.

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На Петербургском международном экономическом форуме Алексей Дюмин и Владимир Маслов подписали соглашение о строительстве трех новых свиноводческих комплексов. Первый из них уже достроен. Ещё два свинокомплекса проектируются и начнут свою работу в 2025 году. Будет создано 150 новых рабочих мест.

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Дмитрий Миляев осмотрел помещения комплекса, в которые уже на следующей неделе завезут животных. В общей сложности он рассчитан на 45 тыс. голов. В год здесь будут производить 12 тыс. тонн свинины.

Владимир Маслов сообщил, что «Агроэко» активно экспортирует свою продукцию. В этом году благодаря новым мощностям компания планирует нарастить объем экспорта на 35% до 9,6 тыс. тонн, наладить поставки в Армению и Беларусь.

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