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Синоптики сделали прогноз на апрель и май
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики сделали прогноз на апрель и май

И рассказали, когда придет весна.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в марте сохранятся основные черты зимнего сезона. Погода прогнозируется очень изменчивая: интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями, снегопадами и метелями.

Первый месяц календарной весны в Центральной России ожидается относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура окажется на 1–3° выше нормы, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного. 

Наступление метеорологической весны произойдет в период с 16 до 21 марта.

Однако в марте прогнозируется два арктических вторжения — в первой и заключительной декадах с передачей холодной эстафеты на начало апреля.

Сход снежного покрова произойдет на неделю позже положенного, и придется примерно на период с 14 по 19 апреля. При этом в апреле вероятны мощные ультраполярные вторжения. Апрель обещает быть близким к норме с количеством осадков, соответствующим средним значениям.

Май прогнозируется немного переувлажненным: осадков выпадет на 20% больше нормы, но теплее обычного на 1–2°.

Так что весна ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством небесной влаги.

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Фотограф:
сегодня, в 10:35 0
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