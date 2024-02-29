Синоптики сделали прогноз на апрель и май

Фото Алексея Пирязева.

И рассказали, когда придет весна.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в марте сохранятся основные черты зимнего сезона. Погода прогнозируется очень изменчивая: интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями, снегопадами и метелями.

Первый месяц календарной весны в Центральной России ожидается относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура окажется на 1–3° выше нормы, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.

Наступление метеорологической весны произойдет в период с 16 до 21 марта.

Однако в марте прогнозируется два арктических вторжения — в первой и заключительной декадах с передачей холодной эстафеты на начало апреля.

Сход снежного покрова произойдет на неделю позже положенного, и придется примерно на период с 14 по 19 апреля. При этом в апреле вероятны мощные ультраполярные вторжения. Апрель обещает быть близким к норме с количеством осадков, соответствующим средним значениям.

Май прогнозируется немного переувлажненным: осадков выпадет на 20% больше нормы, но теплее обычного на 1–2°.

Так что весна ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством небесной влаги.