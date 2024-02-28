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Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» восстановят два дома на улицах Гоголевской и Глеба Успенского
Скрин: Яндекс.Карты.

Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» восстановят два дома на улицах Гоголевской и Глеба Успенского

Работы предстоит много.

Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» планируют в этом сезоне восстановить два дома. Об этом активисты рассказали на своей странице ВКонтакте. Речь идет о домах № 34 по ул. Гоголевской и № 7 по ул. Глеба Успенского.

Волонтерам предстоит зачистить и покрасить фасады, восстановить утраченную деревянную резьбу, отреставрировать аншлаги, закупить инструмент для работы и др. 

Напомним«Том Сойер Фест» — всероссийский фестиваль по восстановлению исторической среды. В рамках проекта волонтеры своими силами приводят в порядок старые деревянные дома. Финансируют ремонтные работы спонсоры и неравнодушные горожане. 

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