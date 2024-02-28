  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Богородицке по вине женщины в ДТП погиб ребёнок: дело направлено в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Богородицке по вине женщины в ДТП погиб ребёнок: дело направлено в суд
Архив Myslo.

В Богородицке по вине женщины в ДТП погиб ребёнок: дело направлено в суд

Авария произошла в августе 2023 года.

В Богородицке 58-летняя жительница города Елец обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что вечером 17 августа 2023 года обвиняемая, управляя автомобилем Volkswagen Golf, столкнулась с Mitsubishi Outlander, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии погибла 11-летняя пассажирка Mitsubishi Outlander.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:40 +1
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПаварияпроисшествияуголовное делопогиб ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле концерты звёзд и массовые выступления будут согласовывать с администрацией, МВД и минкультом
В Туле концерты звёзд и массовые выступления будут согласовывать с администрацией, МВД и минкультом
Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» восстановят два дома на улицах Гоголевской и Глеба Успенского
Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» восстановят два дома на улицах Гоголевской и Глеба Успенского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.