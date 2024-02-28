В Богородицке по вине женщины в ДТП погиб ребёнок: дело направлено в суд

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Авария произошла в августе 2023 года.

В Богородицке 58-летняя жительница города Елец обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что вечером 17 августа 2023 года обвиняемая, управляя автомобилем Volkswagen Golf, столкнулась с Mitsubishi Outlander, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии погибла 11-летняя пассажирка Mitsubishi Outlander.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.