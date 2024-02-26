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В Веневе 25-летний уголовник получил штраф за экстремизм
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм»

В Веневе 25-летний уголовник получил штраф за экстремизм

Он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» запрещённые материалы.

Тульские силовики привлекли к ответственности очередного любителя «блатной романтики». По информации телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», поводом для этого стали многочисленные материалы с символикой запрещённой экстремистской организации, размещённые на личной странице 25-летнего жителя Венёва.

За плечами у молодого человека имеется судимость за кражи и грабежи. В местах лишения свободы он «украсил» себя татуировками с тюремной тематикой и опубликовал их в интернете.

На первый раз суд назначил уголовнику штраф, но при повторном нарушении ему грозит новая судимость по ст. 282.4 УК РФ.

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