Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет

В Туле житель Курской области обвиняется в убийстве, совершённом в 1999 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в июле 1999 года обвиняемый вместе со знакомым напал на 24-летнюю знакомую. Мужчины столкнули её через парапет под мост, проходящий над Упой, после чего обвиняемый спустился вниз и задушил её. Труп жертвы он скинул в реку. Тело погибшей через пару дней обнаружили правоохранители.

По нашей информации, обвиняемые забрали у своей жертвы ключи от дома и пытались ограбить её родителей и бабушку с дедушкой, но родственники погибшей дали отпор злоумышленникам.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но подозреваемых так и не установили.

— В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами следственного управления СК России по Тульской области совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области повторно были проанализированы материалы данного уголовного дела, подробно допрошены свидетели. Правоохранителям удалось установить причастность ранее неоднократно судимого жителя Курской области (он провел в колониях 32 года. — Прим. ред.). Под тяжестью доказательств обвиняемый признал свою вину в полном объеме. В настоящее время в отношении мужчины судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А его подельник избежит уголовной ответственности, так как несколько лет назад скончался, — сообщили Myslo в региональном Следственном комитете.