  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сохраняйте спокойствие! В Тульской области сегодня завоют сирены - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет

Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет

Очередное преступление прошлых лет раскрыто.

В Туле житель Курской области обвиняется в убийстве, совершённом в 1999 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в июле 1999 года обвиняемый вместе со знакомым напал на 24-летнюю знакомую. Мужчины столкнули её через парапет под мост, проходящий над Упой, после чего обвиняемый спустился вниз и задушил её. Труп жертвы он скинул в реку. Тело погибшей через пару дней обнаружили правоохранители. 

По нашей информации, обвиняемые забрали у своей жертвы ключи от дома и пытались ограбить её родителей и бабушку с дедушкой, но родственники погибшей дали отпор злоумышленникам. 

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но подозреваемых так и не установили.

— В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами следственного управления СК России по Тульской области совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области повторно были проанализированы материалы данного уголовного дела, подробно допрошены свидетели. Правоохранителям удалось установить причастность ранее неоднократно судимого жителя Курской области (он провел в колониях 32 года. — Прим. ред.). Под тяжестью доказательств обвиняемый признал свою вину в полном объеме. В настоящее время в отношении мужчины судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А его подельник избежит уголовной ответственности, так как несколько лет назад скончался, — сообщили Myslo в региональном Следственном комитете.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Прочее
убийствоТульская областьпроисшествиядежурная частьдело прошлых лет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Помыться рыбой и пельменями или съесть их? Обзор рукодельных подарков для мужчин к 23 Февраля
Помыться рыбой и пельменями или съесть их? Обзор рукодельных подарков для мужчин к 23 Февраля
Перед поворотом на поселок Октябрьский столкнулись легковушка и грузовик 
Перед поворотом на поселок Октябрьский столкнулись легковушка и грузовик 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.