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В Арсеньевском районе построят очистные сооружения
Фото из архива Myslo.

В Арсеньевском районе построят очистные сооружения

Очищенные стоки будут сбрасывать в бассейн реки Волги.

В Тульской области по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда развития территорий началась реализация проекта в сфере водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба организации. В поселке городского типа Славном Арсеньевского района построят канализационные очистные сооружения. Сейчас ведется подготовка конкурсной документации.

Этот объект был включен в программу как первоочередной из-за высокого уровня физического износа существующих очистных сооружений канализации, построенных в 1965 году.

Производственная мощность новых очистных сооружений составит 550 куб. м/сутки. Качественной коммунальной услугой будут обеспечены 1,9 тыс. человек.

Как сообщает Фонд, предусмотрено несколько стадий очистки сточных вод. В том числе механическая очистка на барабанных ситах, биологическая очистка в аэротенке и вторичном отстойнике. Доочистка стоков будет осуществляться в биореакторе с иммобилизованной микрофлорой и с помощью фильтров с песчаной загрузкой. Также предусмотрены обеззараживание на УФ-установках и обработка осадка сточных вод с помощью аэробного стабилизатора, илоуплотнителя и шнекового обезвоживателя.

По информации министерства ЖКХ Тульской области, сточные воды будут очищать до показателей, допустимых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного значения. Очищенные стоки будут сбрасывать в бассейн реки Волги.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.

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