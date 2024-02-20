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На ул. Металлургов Lexus припарковали на пешеходной дорожке

На ул. Металлургов Lexus припарковали на пешеходной дорожке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Светлана прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» снимки, сделанные рядом с супермаркетом на ул. Металлургов в Туле. На фото видно припаркованный автомобиль Lexus. 

«Просто крик души. Более 2 часов стояла эта машина, с 16.00 до 18.00 (а может, и больше) рядом с магазином „Спар“. И конечно, на пешеходной дорожке, которую специально для этой машины почистили. Фото сделано 15 февраля 2024 года, в 17:51. Тула, ул. Металлургов, 65-а», — утверждает автор кадра.


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 15:23 +3
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