В Туле построят Научно-производственный центр БАС

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19 февраля на еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Президент РФ Владимир Путин определил ее одним из важнейших направлений развития регионов. Был сформирован национальный проект «Развитие беспилотных авиационных систем» (БАС).

Зам. председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин доложил, что в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» в регионе будет построен научно-производственный центр в сфере БАС.

— Основной специализацией тульского Центра станет производство легких БАС, разработка специализированного программного обеспечения для тренажеров БАС, подготовка кадров для отрасли. Строительство Центра будет реализовано на мясновском аэродроме в две очереди. Первая начнется в 2024 году и завершится в 2025-м. В нее войдут производственные ангары, центр коллективного пользования промышленным оборудованием, административно-бытовой, исследовательский и испытательные комплексы. Вторая будет построена в 2027 году. Будут расширены производственные площади, построены оборудование летного поля, выставочный центр, площадка для приема беспилотных судов.

За счет средств бюджета Тульской области в Центре будет создана инфраструктура и проведены строительно-монтажные работы. За счет федерального бюджета Центр будет обеспечен оборудованием. 800 миллионов рублей будет потрачено на строительство, два миллиарда рублей — на оборудование.



Центр беспилотных систем действует с 2022 года. В 2023-м он подготовил более 400 операторов, в 2024-м запланировано подготовить 600.

Научно-производственный центр станет точкой притяжения развития идей разработчиков БАС, проекты которых получат инфраструктурную и информационную поддержку. НПЦ уже заключил предварительные договоры о сотрудничестве с 11 резидентами, и эта работа будет продолжена.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов доложил, что в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС» в 2024 году запланирована закупка беспилотников отечественного производства для региональных лесных ведомств, подведомственных учреждений и территориальных органов Россельхоза.

— Дроны будут применяться не только для мониторинга лесопожарной обстановки, оперативного обнаружения и тушения лесных возгораний, но и охраны от незаконных вырубок, — сказал Юрий Панфилов.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко доложила, что туляков работе с беспилотниками обучают со школьной скамьи, в том числе в Кванториумах, инженерных классах, Центре «Созвездие» и т.д. Школьники осваивают сборку, настройку, программирование и пилотирование самостоятельно сконструированных БАС.

В сентябре 2023 года на базе Тульского государственного технологического колледжа началась подготовка по программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Учитывая ее востребованность, в этом году количество бюджетных мест в организациях СПО увеличат.

В 2024 году оборудованием для обучения БАС оснастят 17 школ и 1 колледж. Будет приобретено 545 единиц беспилотных авиационных систем для более 500 учеников, а также повысят квалификацию 80 преподавателей.

Алексей Дюмин отметил, что в ближайшей перспективе сферы применения беспилотных авиационных систем продолжат расширяться. Поэтому экономику Тульской области необходимо ориентировать на использование беспилотных систем в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, обеспечении безопасности и других сферах.