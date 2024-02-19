Торговые палатки в Центральном парке будут выглядеть по-новому: туляков приглашают проголосовать за дизайн

Фото пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

Какой вариант вам больше нравится?

В Центральном парке торговые палатки будут выглядеть по-новому. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков». Туляков приглашают присоединиться к голосованию и выбрать внешний вид конструкций.

— Друзья, нам важно ваше мнение! Мы приступили к разработке внешнего вида торговых павильонов (НТО) для Центрального парка Тулы. Какой из двух вариантов дизайна наиболее симпатичен по вашему мнению? — говорится в телеграм-канале парков.

Варианты можно увидеть на заглавной картинке к новости. Голосование — по ссылке.