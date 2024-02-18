Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

С 21:00 18 февраля и до 21:00 понедельника, 19 февраля, на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: местами выпадение осадков в виде небольшого снега, на дорогах - местами гололедица, порывы ветра - до 7 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.
Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:
- будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает;
- при отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.
Кроме того, экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
Вы можете обращаться по телефонам:
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
- Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98