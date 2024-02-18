Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Непогода в Тульской области начнется в ночь на понедельник.

С 21:00 18 февраля и до 21:00 понедельника, 19 февраля, на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: местами выпадение осадков в виде небольшого снега, на дорогах - местами гололедица, порывы ветра - до 7 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

б удьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает;

при отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

о тдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Кроме того, экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

Вы можете обращаться по телефонам: