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Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Непогода в Тульской области начнется в ночь на понедельник.

С 21:00 18 февраля и до 21:00 понедельника, 19 февраля, на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: местами выпадение осадков в виде небольшого снега, на дорогах - местами гололедица, порывы ветра - до 7 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

  • будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает;
  • при отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
  • отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Кроме того, экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

Вы можете обращаться по телефонам:

  1. Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
  2. Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
  3. Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13
  4. Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98

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