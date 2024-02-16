В Суворове землевладельца оштрафовали на 15 тысяч рублей за сорняки на участке

В октябре прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям вместе с представителями прокуратуры проверили состояние земельных участков площадью более 120 га, принадлежащих жителю Суворовского района.
Участки давно заросли сорняками и кустарниками и были заброшены, поэтому ведомство обязало владельца привести землю в состояние, пригодное для сельскохозяйственных работ. Мужчина проигнорировал требование надзорных органов и за это получил штраф на 15 тысяч рублей.