  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Задержка пригородных автобусов на тульских автостанциях достигает 4 часов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Задержка пригородных автобусов на тульских автостанциях достигает 4 часов
Фото из архива Myslo.

Задержка пригородных автобусов на тульских автостанциях достигает 4 часов

Сотрудники автостанций и автовокзала рассказали о задержках транспорта.

Из-за погодных условий пригородные автобусы и маршрутки приходят на вокзалы Тулы и области с большим опозданием. Читатели сообщают нам о задержках от часа.

Как выяснил Myslo, от автовокзала Тулы транспорт отправляется согласно расписанию. Правда, в саму областную столицу автобусы возвращаются уже с опозданием. По словам сотрудницы автовокзала, со стороны Калуги автобусы едут быстрее, с Новомосковского шоссе — намного дольше. 

— Мы не будем отменять рейсы, но нужно учесть, что транспорт возвращается с опозданием, — рассказали в автовокзале Тулы.

Совершенно иная ситуация на автостанции «Восточная». 

— Задержки транспорта по 3-4 часа. Люди не могут уехать на работу, сидят в зале ожидания. Новомосковское шоссе стоит. Со стороны Венева — ситуация более или менее, там транспорт проезжает, — пояснила сотрудница автостанции «Восточная».

С задержкой транспорт приходит и на автостанцию «Северная». 

— Всё идет с опозданием от одного до двух часов. У нас одно направление — в сторону Москвы. Из-за аварии в районе деревни Семеновки весь транспорт сегодня приходит с задержкой, — отметили в автостанции «Северная». 

Патовая ситуация в Новомосковске:

— Автобусы, которые уехали утром в Тулу, еще не вернулись. Поэтому у нас значительные задержки по отправлению, — рассказали в автовокзале Новомосковска. 

Проблемы и на автовокзале в Узловой:

— В 12 часов автобус должен был поехать в Тулу. Так вот он еще [из Тулы] не вернулся. Как в 10.30 уехал, так и не вернулся (разговор был в 12:20. — Прим. авт.).

Чуть лучше, чем ничего, — в Щекино. Среднее время задержки транспорта — около получаса. Однако рейсы из Щекино в Тулу продолжают ходить, пусть и с задержкой.

— Последний автобус отправился в областную столицу в 12:10, по расписанию. Тем не менее мы не знаем, что будет через полчаса. Дороги не расчищены, снег продолжается, — рассказала сотрудница автовокзала в Щекино. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
автовокзалперебои с расписаниемснегопад
Место
ТулаЩекиноНовомосковскУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе под Тулой произошло жесткое ДТП
На трассе под Тулой произошло жесткое ДТП
Суперпарковщики на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса: «Рельсы замело, ничего не видно»
Суперпарковщики на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса: «Рельсы замело, ничего не видно»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.