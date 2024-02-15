Задержка пригородных автобусов на тульских автостанциях достигает 4 часов

Фото из архива Myslo.

Из-за погодных условий пригородные автобусы и маршрутки приходят на вокзалы Тулы и области с большим опозданием. Читатели сообщают нам о задержках от часа.

Как выяснил Myslo, от автовокзала Тулы транспорт отправляется согласно расписанию. Правда, в саму областную столицу автобусы возвращаются уже с опозданием. По словам сотрудницы автовокзала, со стороны Калуги автобусы едут быстрее, с Новомосковского шоссе — намного дольше.

— Мы не будем отменять рейсы, но нужно учесть, что транспорт возвращается с опозданием, — рассказали в автовокзале Тулы.

Совершенно иная ситуация на автостанции «Восточная».

— Задержки транспорта по 3-4 часа. Люди не могут уехать на работу, сидят в зале ожидания. Новомосковское шоссе стоит. Со стороны Венева — ситуация более или менее, там транспорт проезжает, — пояснила сотрудница автостанции «Восточная».

С задержкой транспорт приходит и на автостанцию «Северная».

— Всё идет с опозданием от одного до двух часов. У нас одно направление — в сторону Москвы. Из-за аварии в районе деревни Семеновки весь транспорт сегодня приходит с задержкой, — отметили в автостанции «Северная».

Патовая ситуация в Новомосковске:

— Автобусы, которые уехали утром в Тулу, еще не вернулись. Поэтому у нас значительные задержки по отправлению, — рассказали в автовокзале Новомосковска.

Проблемы и на автовокзале в Узловой:

— В 12 часов автобус должен был поехать в Тулу. Так вот он еще [из Тулы] не вернулся. Как в 10.30 уехал, так и не вернулся (разговор был в 12:20. — Прим. авт.).

Чуть лучше, чем ничего, — в Щекино. Среднее время задержки транспорта — около получаса. Однако рейсы из Щекино в Тулу продолжают ходить, пусть и с задержкой.

— Последний автобус отправился в областную столицу в 12:10, по расписанию. Тем не менее мы не знаем, что будет через полчаса. Дороги не расчищены, снег продолжается, — рассказала сотрудница автовокзала в Щекино.