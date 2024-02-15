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Суперпарковщики на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса: «Рельсы замело, ничего не видно»
Фото подписчиков.

Суперпарковщики на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса: «Рельсы замело, ничего не видно»

На остановке у диагностического центра два водителя припарковались так, что задержка движения трамваев составила не менее получаса.

Днем 15 февраля на улице Фридриха Энгельса замечены «талантливые» парковщики.

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— Дама припарковалась прямо на трамвайных путях (остановка «Ул. Жаворонкова» на ул. Ф. Энгельса). Трамваи стояли плотненько до часовни облбольницы, — сообщают подписчики. 

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— Потом пришла, сообщила: мол, тут засыпано все снегом и ничего не видно.

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Второй притаился тут же, неподалеку. Интересно, что скажет.

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Напомним, за такую парковку предусмотрен штраф, а ущерб, причиненный задержкой движения трамваев, взыскивают с водителей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор:
сегодня, в 12:31 +4
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