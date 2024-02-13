  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле набирают волонтёров для Всероссийского голосования - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле набирают волонтёров для Всероссийского голосования
Фото: cultire.ru

В Туле набирают волонтёров для Всероссийского голосования

Они помогут тулякам выбрать объекты, которые будут благоустроены в текущем году.

В Туле пройдёт голосование по выбору общественных пространств, которых ждёт благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Оно будет организовано с участием волонтёров. Чтобы стать одним из них, нужно зарегистрироваться здесь.

Основные критерии отбора: возраст от 14 лет, коммуникабельность, стрессоустойчивость и желание принять участие в развитии своего города. В прошлом году благодаря добровольцам проголосовать за объекты благоустройства смогли более 100 тысяч туляков.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:21 −4
Другие статьи по темам
Событие
набор волонтероврейтинговое голосованиеВсероссийское голосование за объекты благоустройства
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 14 февраля
Где в Туле отключат электроэнергию 14 февраля
В Кимовске рецидивист получил срок за кражу колбасы
В Кимовске рецидивист получил срок за кражу колбасы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.