В Туле набирают волонтёров для Всероссийского голосования

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Они помогут тулякам выбрать объекты, которые будут благоустроены в текущем году.

В Туле пройдёт голосование по выбору общественных пространств, которых ждёт благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Оно будет организовано с участием волонтёров. Чтобы стать одним из них, нужно зарегистрироваться здесь.

Основные критерии отбора: возраст от 14 лет, коммуникабельность, стрессоустойчивость и желание принять участие в развитии своего города. В прошлом году благодаря добровольцам проголосовать за объекты благоустройства смогли более 100 тысяч туляков.