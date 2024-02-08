Руководители Тулы выразили соболезнования родным и близким Михаила Грязева

Доктор технических наук, профессор, депутат облдумы Михаил Васильевич Грязев скоропостижно скончался 8 февраля неподалеку от д. Стукалово в Туле.

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города соболезнования родным и близким выразили мэр Ольга Слюсарева и глава администрации Илья Беспалов.

«Михаил Васильевич Грязев родился 7 сентября 1961 года в Подольске в семье выдающегося российского конструктора-оружейника. Окончил Тульский политехнический институт. После аспирантуры и защиты кандидатской диссертации работал младшим научным сотрудником научно-исследовательской части ТулПИ.

Долгие годы Михаил Васильевич возглавлял Тульский государственный университет, внес значительный вклад в подготовку кадров для региона и страны, в развитие высшего образования и науки.

Избирался депутатом Тульской областной Думы 5-го, 6-го и 7-го созывов. Являлся руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

Его уход из жизни – огромная потеря для коллег, родных, друзей и всего региона. Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты вместе с близкими. Туляки навсегда запомнят Михаила Васильевича как отзывчивого человека, талантливого политика, грамотного руководителя и опытного организатора», – говорится в некрологе.