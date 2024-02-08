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В Донском жителям микрорайона Центрального восстановили подачу холодной воды только после вмешательства прокуратуры 

В Донском жителям микрорайона Центрального восстановили подачу холодной воды только после вмешательства прокуратуры 

Без холодного водоснабжения находились сразу 42 дома.

В ходе прокурорской проверки установлено, что жители 42 домов частного сектора по ул. Горняцкой, Угольной мкр-на Центрального на протяжении длительного времени не были обеспечены услугой холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом администрация города не спешила восстановить подачу воды, нарушая права граждан. Главе администрации было внесено представление, и только после этого водоснабжение в микрорайоне восстановили. 

По результатам проверки одно должностное лицо из городской администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. 

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сегодня, в 09:54 0
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