В Донском жителям микрорайона Центрального восстановили подачу холодной воды только после вмешательства прокуратуры 

В ходе прокурорской проверки установлено, что жители 42 домов частного сектора по ул. Горняцкой, Угольной мкр-на Центрального на протяжении длительного времени не были обеспечены услугой холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом администрация города не спешила восстановить подачу воды, нарушая права граждан. Главе администрации было внесено представление, и только после этого водоснабжение в микрорайоне восстановили.

По результатам проверки одно должностное лицо из городской администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.