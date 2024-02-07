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В каких условиях тренируются футболисты в новом крытом манеже на ул. МОПРа в Туле

В каких условиях тренируются футболисты в новом крытом манеже на ул. МОПРа в Туле

Алексей Дюмин посетил крытый тренировочный манеж с футбольным полем в микрорайоне Юго-Восточный.

Всесезонный спортивный кластер начал работу в декабре и стал домом для юных футболистов и регбистов. 

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Он создан в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

7 февраля работу кластера проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Дмитрий Яковлев сообщил, что в манеже обустроено футбольное поле с искусственным травяным газоном, а также раздевалки, тренерские комнаты и хозяйственные помещения.

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Рядом расположено открытое футбольное поле с современной системой подогрева.

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Новые площади позволяют увеличивать число воспитанников и тренеров. В общей сложности здесь будут заниматься 770 ребят.

В выходные и праздники здесь будут проводиться товарищеские матчи, мастер-классы, фестивали и турниры по популяризации футбола.

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-  Этот манеж очень важен для развития футбола и регби в Тульской области. Необходимо обеспечить его полную загрузку и участие школы во Всероссийских соревнованиях – юношеской футбольной лиги и пополнение кадрового резерва для главной команды области – ПФК «Арсенал», - сказал Алексей Дюмин.  

Глава региона пообщался с ребятами и их тренерами.

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Как рассказал вице-президент Тульской федерации регби Пётр Ботнараш, за 2023 год в регионе проведено два детских фестиваля регби.

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В планах – увеличить набор, провести 12 фестивалей по регби и тэг-регби для детей и взрослых, запустить школьную лигу и принять участие во Всероссийских соревнованиях.

Дети поблагодарили Алексея Дюмина за новый спортивный центр. 

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Напомним, в регионе большое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры в шаговой доступности. За последние 8 лет по поручению Алексея Дюмина построено более 200 объектов, крупнейшие из них Ледовый дворец и многофункциональный спорткомплекс «Тула-Арена», также ФОКи, ледовые арены и множество плоскостных сооружений.

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сегодня, в 17:25 0
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ТулаТульская область

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