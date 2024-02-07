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Тульские хирурги провели уникальную операцию на печени

Тульские хирурги провели уникальную операцию на печени

Спасли жизнь 78-летней пациентке, у которой появилась опасная опухоль.

Специалисты отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения выполнили операцию 78-летней пациентке со злокачественным образованием сигмовидной кишки — аденокарциномой.

Аденокарцинома — это опасная для жизни опухоль, которая появляется из железистых клеток. В 2022 году пациентка была прооперирована, но опухоль дала метастатические очаги в печени. Женщина прошла лечение, но метастазы только увеличивались.

На диагностическом этапе в Тульском онкоцентре врачи отделения рентгенхирургии выполнили пациентке компьютерную томографию, а потом сделали 3D реконструкцию опухоли.

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Затем в питающие опухоль сосуды при помощи микрокатетерной техники ввели специальные микросферы, насыщенные химиопрепаратом.

Химиоэмболизация образования — методика лечения опухолей и метастазов, которая ранее проводилась только в федеральных центрах.

Операция проводилась под местной анестезией через маленький прокол в бедренной артерии с использованием катетера.

Сферы будут высвобождать химиопрепарат в высокой дозировке в течение месяца, то есть химиотерапия продолжается даже после операции. А также препараты будут способствовать процессу ишемии, который предотвращает пусковой механизм прогрессирования метастазов и дополнительно убивает опухоль.

Пациентка вмешательство перенесла удовлетворительно. Далее для женщины планируется такой же цикл внутриартериальный химиотерапии через 4-5 месяцев. 

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