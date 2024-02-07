Алексинское предприятие загрязняет реку Мышегу сточными водами: видео

Фото прокуратуры Тульской области

Разрешение на слив сточных вод МУП «ВКХ Алексин» не получало.

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалиста Приокского Управления Росприроднадзора проверила, как МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство Алексина» исполняет законы об охране окружающей среды.

Оказалось, что предприятие не оформило разрешение на пользование рекой Мышегой и сбрасывало туда сточные воды из коллектора. В пробах воды обнаружили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Руководителю муниципального предприятия внесено представление.

В отношении должностного лица предприятия возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).