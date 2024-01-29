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За антисанитарию в Туле закрыли три кафе
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За антисанитарию в Туле закрыли три кафе

Судебные приставы опечатали помещения.

В Туле за нарушение санитарно-эпидемиологических требований были закрыты три точки общепита. Ранее Роспотребнадзор нашел нарушения в кафе «Чайная» (ул. Тургеневская, 31а/2), «Дружба народов» (ул. Оборонная, 33) и ИП Марданова А. Г.о. (ул. Гоголевская, д. 11/1).

Проверка показала, что санобработка холодильного, технологического оборудования в указанных точках своевременно не проводится, отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, отсутствуют технологические карты на вырабатываемую кулинарную продукцию, у ряда работников нет медицинских книжек и т. д.

Сотрудники отделения судебных приставов Центрального района Тулы приостановили деятельность кафе «Чайная» и «Дружба народов» на 90 суток, а ИП Марданова А. Г.о. — на 30.

Судебные приставы опечатали помещения, составив соответствующие акты.

Напомним, что в указанных кафе, которые являются местом притяжения мигрантов, ранее прошли рейды силовиков. По итогам проверки в отношении четырех человек составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. Мигрантов ждет депортация. 

Также во время рейдов выявлено два человека, которые не встали на воинский учёт. Нарушителей доставили в военкомат.

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