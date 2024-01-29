В Туле на проспекте Ленина и Восточном обводе латают ямы

Фото администрации Тулы

Шесть бригад МКУ «ЦО ДТД г. Тулы» ремонтируют дороги и тротуары на улицах областной столицы. Об этом сообщили в администрации Тулы.

Заделывают швы и трещины в асфальте, ремонтируют смотровые и дождеприемные колодцы.

Ремонт ведется на Щекинском шоссе, пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Гоголевской, на Восточном обводе.

Залатали ямы на улицах Карпова, Оружейной, Станиславского, Дм. Ульянова, Кирова, Веневском шоссе, Немцова, Каракозова, Глинки, Калужском шоссе, Мосина, Верхней Краснослободской, Ф. Энгельса, в 5-м Лихвинском проезде, на Восточном обводе, Каракозова, Галкина, Токарева, Павшинском мосту, в 1-м Лихвинском проезде, Ф. Смирнова, Путейской и многих других.

С начала текущего года привели в порядок более 3 тыс. кв. м покрытия. Бригады работают с литой асфальтобетонной смесью. Ее можно использовать при температуре до –10 градусов.

Напомним, ремонт проспекта Ленина вызвал в прошлом году большой резонанс. Главную улицу Тулы обещали сдать до сентября 2023 года. В итоге ремонт затянулся до декабря. Были вопросы не только к срокам, но и к качеству работ. Губернатор Алексей Дюмин раскритиковал ремонт и выбор подрядчика.

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Когда сдадут проспект Ленина и как накажут подрядчика?