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Тульский областной суд признал увольнение директора лагеря им. Саши Чекалина обоснованным

Тульский областной суд признал увольнение директора лагеря им. Саши Чекалина обоснованным

Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам. Игорю Провлоцкому отказали в выплате компенсации и восстановлении на работе.

Тульский областной суд изменил решение Советского районного суда Тулы и отказал директору оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина Игорю Провлоцкому в восстановлении на работе.

В октябре прошлого года суд первой инстанции потребовал восстановить его в должности и выплатить ему почти 200 тысяч рублей – заработок за время вынужденного прогула.

По мнению Тульского областного суда, увольнение Игоря Провлоцкого было связано с однократным грубым нарушением своих должностных обязанностей: из-за вспышки золотистого стафилококка минувшим летом в лагере заболели 29 детей и 2 взрослых, а директор не принял должных мер для того, чтобы предотвратить ЧП.

Подробности этой истории читайте здесь.

Решение Советского районного суда Тулы отменено. Согласно новому решению, Игорь Провлоцкому отказали в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

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