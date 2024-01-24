Тульский областной суд признал увольнение директора лагеря им. Саши Чекалина обоснованным

Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам. Игорю Провлоцкому отказали в выплате компенсации и восстановлении на работе.

Тульский областной суд изменил решение Советского районного суда Тулы и отказал директору оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина Игорю Провлоцкому в восстановлении на работе.

В октябре прошлого года суд первой инстанции потребовал восстановить его в должности и выплатить ему почти 200 тысяч рублей – заработок за время вынужденного прогула.

По мнению Тульского областного суда, увольнение Игоря Провлоцкого было связано с однократным грубым нарушением своих должностных обязанностей: из-за вспышки золотистого стафилококка минувшим летом в лагере заболели 29 детей и 2 взрослых, а директор не принял должных мер для того, чтобы предотвратить ЧП.

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Решение Советского районного суда Тулы отменено. Согласно новому решению, Игорь Провлоцкому отказали в удовлетворении исковых требований в полном объёме.