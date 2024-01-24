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Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

В ближайшие сутки на территории региона ожидается осложнение дорожно-транспортной обстановки.

С 21.00 24 января до 21.00 25 января в Тульской области ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 12 метров в секунду и гололедица на дорогах. Всё это может осложнить ситуацию на дорогах.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения дистанции, рекомендуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать резких маневров.

Пешеходам следует быть особенно осторожными при переходе проезжих частей: выходите на проезжую часть только в предназначенных для этого местах, предварительно убедившись, что все автомобилисты вас пропускают.

Экипажи ДПС ГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь автомобилистам и пешеходам. Звоните по телефонам:

  • ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.

 

 

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