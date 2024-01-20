Как доехать до Старого Басово и Северной Мызы: администрация Тулы усилит контроль за перевозчиком

В редакцию Myslo обратились жители Старого Басово и Северной Мызы. В обоих случаях у людей были претензии к перевозчику, который регулярно нарушал установленное расписание. Из-за этого жители обоих направлений вынуждены были больше часа ожидать транспорт.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству провел проверку по факту публикации обращений. По итогу в ведомстве сообщили, что автобус №38 «пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный», 39А «Северная Мыза - Новая Тула - ст. Южная» и № 72 «мкрн Северная Мыза - Московский вокзал» обслуживает одна и та же компания-перевозчик – ООО «Ирбис».

На маршруте №38 работает 5 единиц, средний интервал движения составляет 25 минут, на №39А – 5 единиц, средний интервал движения составляет 15 минут, на маршруте №72 – 4 единицы, средний интервал движения составляет 20 минут.

«В результате проверок на указанных маршрутах были выявлены случаи неполного выхода транспорта на линии по причине технической неисправности техники», – сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

В связи с этим за деятельностью перевозчика будет усилен контроль по своевременному выпуску автобусов взамен сошедших с линии транспортных средств.