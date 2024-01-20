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В Туле выписали из перинатального центра малыша-богатыря

В Туле выписали из перинатального центра малыша-богатыря

Ребенок с весом 5050 г и ростом 56 см появился на свет 15 января в областном перинатальном центре.

В семье туляков Маргариты и Игоря это второй ребенок. Родители назвали сына Матвей. 19 января малыша и маму выписали. С пожеланиями здоровья родителям вручили первый документ новорожденного – свидетельство о рождении, поздравительный адрес Губернатора Алексея Дюмина и знак «Родившемуся на Тульской земле».

«Малыш с весом 5050 граммов – это самый крупный ребенок, родившийся в нашем перинатальном центре. Символично, что Матвей родился в Год семьи. Семья и дети – это главные ценности человечества», – сказала заведующая отделением для новорожденных детей Татьяна Фролова.

28-летняя мама призналась, что не ожидала рождения такого богатыря.

«Это наш второй ребенок. Для нас семья немыслима без детей. Спасибо коллективу перинатального центра за профессионализм и комфортные условия», – рассказала Маргарита.

Напомним, 15 января в Тульском перинатальном центре родились два мальчика-богатыря. Один из них — весом 5050 г, ростом 56 см. Второй — весом 4980 г, ростом 54 см. Оба малыша родились с помощью кесарева сечения. Сейчас мамы и дети находятся под наблюдением врачей.

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