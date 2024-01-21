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Видео погони ДПС на ул. Ложевой: водитель не имел прав и был жутко пьян

Видео погони ДПС на ул. Ложевой: водитель не имел прав и был жутко пьян

Видео с задержанием опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео погони, которая вечером 20 января была на ул. Ложевой в Туле. На записи видно, как инспекторы ДПС останавливают автомобиль Renault Logan, но водитель пытается скрыться. Через некоторое время нарушитель был вынужден остановиться из-за того, что на светофоре загорелся красный, а объехать другие автомобили не было возможности. После этого водителя наконец-то задержали

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о случившемся и уточнили, что за рулем Renault находился мужчина 1988 года рождения с признаками сильного алкогольного опьянения. В ходе проверки также выяснилось, что у него нет права управления транспортными средствами.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в УМВД России по г. Туле. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку», — уточнили в УГИБДД.

Сергей Стариков
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