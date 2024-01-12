В Узловском районе начали строить предприятие по сортировке и утилизации отходов

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Его планируют сдать в четвертом квартале 2024 года.

В Тульской области появится мусороперерабатывающий завод. О строительстве предприятия по сортировке и утилизации отходов сообщает агентство ТАСС.

Комплекс появится в Узловском районе. Стоимость объекта мощностью 300 тыс. тонн в год – 2 млрд рублей. Строительство ведется с привлечением финансирования Российского экологического оператора.

Ввод в эксплуатацию объектов первого и второго этапов строительства запланирован на четвертый квартал 2024 года. Генподрядчик построит объекты административной и промышленной зоны, включая карту размещения неперерабатываемых отходов.



Строительство нового индустриального комплекса обработки увеличит суммарный объем сортируемых отходов в регионе, а также оптимизирует транспортную логистику, существенно снизив доставку ТКО из наиболее удаленных населенных пунктов области.