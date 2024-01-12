Избирательный участок в Тульской области будет носить имя известного агрария

С соответствующей просьбой в избирком обратилась администрация Киреевского района. Имя Александра Федоровича Попова присвоено участку № 1346 (Киреевский район, с. Дедилово, ул. Луговая, д. 1а, МБУК «Киреевский РДК» филиал Дедиловский СДК имени А.Ф. Попова).

Александр Федорович Попов – известный в Тульской области аграрий. Он родился 20 сентября 1955 года в поселке Октябрьский Киреевского района Тульской области. Начав в 1976 свой трудовой путь главным ветеринарным врачом колхоза «Заря» Киреевского района, стал гендиректором АО «Заря».

Александр Федорович внес большой вклад не только в развитие аграрного сектора, но и в развитие Киреевского района. Построил в селе Дедилово ФОК, новый детсад с бассейном, клуб, коттеджи для жителей села, реконструировал школу, помогал в восстановлении храма святой великомученицы Параскевы Пятницы и оборудовании святого источника. Много лет избирался депутатом Собрания представителей МО Киреевский район, депутатом собрания депутатов МО Дедиловское. Был удостоен звания Почетный гражданин Тульской области. В 2020 году Александр Федорович ушел из жизни.

Именные избирательные участки впервые появились в Тульской области в 2011 году, на сегодняшний день в регионе около 60 именных и тематических участков, посвященных знаменитым землякам, брендам, историческим событиям и знаковым местам.