Куда сдать старые автомобильные шины в Тульской области

Старые шины запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, складировать на контейнерных площадках и мусорных полигонах, а также использовать при благоустройстве территорий.
Отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности. В процессе разложения, который составляет более ста лет, они выделяют в почву и воздух вредные вещества и канцерогены.
Особенно активно данный процесс происходит под воздействием тепла и влаги.
В Тульской области на сегодняшний день функционирует 27 пунктов, куда бесплатно можно сдать использованные шины. Они работают в рамках экологического проекта «Без покрышек 71». Собранные на них покрышки отправляются на утилизацию, из них изготавливают различные прорезиненные покрытия.