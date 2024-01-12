Куда сдать старые автомобильные шины в Тульской области

Водители и сотрудники шиномонтажа зачастую выносят шины на ближайшие контейнерные площадки, хотя делать этого нельзя.

Старые шины запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, складировать на контейнерных площадках и мусорных полигонах, а также использовать при благоустройстве территорий.

Отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности. В процессе разложения, который составляет более ста лет, они выделяют в почву и воздух вредные вещества и канцерогены.

Особенно активно данный процесс происходит под воздействием тепла и влаги.

В Тульской области на сегодняшний день функционирует 27 пунктов, куда бесплатно можно сдать использованные шины. Они работают в рамках экологического проекта «Без покрышек 71». Собранные на них покрышки отправляются на утилизацию, из них изготавливают различные прорезиненные покрытия.