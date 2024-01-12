Дом-музей писателя Викентия Вересаева отметит его день рождения онлайн-трансляцией

Узнать о жизни знаменитого прозаика, пушкиниста, литературного критика смогут в любом уголке России.

16 января исполняется 157 лет со дня рождения Викентия Вересаева. В Доме-музее проведут онлайн-мероприятия, посвященные этому праздничному событию.

С 11.00 до 12.00 на странице Дома-музея В. В. Вересаева в социальной

сети «ВКонтакте» пройдет прямая трансляция «С днем рождения, Викентий

Викентьевич!». Сотрудники музея расскажут о жизни и творчестве писателя,

новых научных исследованиях, последних поступлениях в фонды. Подключиться к трансляции можно ЗДЕСЬ

участниками станут студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Они прочтут

отрывки из произведений писателя. Таким образом, зрители познакомятся с

различными литературными жанрами, в которых работал писатель:

афоризмы, малая проза, стихотворения, исторические романы, мемуаристика, литературная критика.

Дом-музей В. В. Вересаева открылся 15 января 1992 года. Экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) (1867–1945 гг.). Писатель родился в Туле, в семье врача. Отец его был основателем Тульской городской больницы, а также санитарной комиссии. Совместно с коллегами стал создателем Общества тульский врачей. Мать Викентия Викентьевича организовала первый в Туле детский сад в своем доме.

Писатель окончил с серебряной медалью Тульскую классическую гимназию

и поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-

филологический факультет. После его окончания Викентий Викентьевич

закончил медицинский факультет в Дерптском университете и вернулся в

Тулу, где некоторое время занимался медицинской практикой. Потом

переехал в Петербург, затем в Москву, где и жил до конца своей жизни.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя –

Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Дом-музей

является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.