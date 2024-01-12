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Дом-музей писателя Викентия Вересаева отметит его день рождения онлайн-трансляцией

Дом-музей писателя Викентия Вересаева отметит его день рождения онлайн-трансляцией

Узнать о жизни знаменитого прозаика, пушкиниста, литературного критика смогут в любом уголке России.

16 января исполняется 157 лет со дня рождения Викентия Вересаева. В Доме-музее проведут онлайн-мероприятия, посвященные этому праздничному событию.
 
С 11.00 до 12.00 на странице Дома-музея В. В. Вересаева в социальной
сети «ВКонтакте» пройдет прямая трансляция «С днем рождения, Викентий
Викентьевич!». Сотрудники музея расскажут о жизни и творчестве писателя,
новых научных исследованиях, последних поступлениях в фонды. Подключиться к трансляции можно ЗДЕСЬ.
 
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социальной сети ВКонтакте состоится челлендж «Читаем Вересаева». Его
участниками станут студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Они прочтут
отрывки из произведений писателя. Таким образом, зрители познакомятся с
различными литературными жанрами, в которых работал писатель:
афоризмы, малая проза, стихотворения, исторические романы, мемуаристика, литературная критика.
 
 

Дом-музей В. В. Вересаева открылся 15 января 1992 года. Экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) (1867–1945 гг.).

 

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Писатель родился в Туле, в семье врача. Отец его был основателем Тульской городской больницы, а также санитарной комиссии. Совместно с коллегами стал создателем Общества тульский врачей. Мать Викентия Викентьевича организовала первый в Туле детский сад в своем доме.

Писатель окончил с серебряной медалью Тульскую классическую гимназию
и поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-
филологический факультет. После его окончания Викентий Викентьевич
закончил медицинский факультет в Дерптском университете и вернулся в
Тулу, где некоторое время занимался медицинской практикой. Потом
переехал в Петербург, затем в Москву, где и жил до конца своей жизни.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
 
Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя –
Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Дом-музей
является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.
 

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