Хотите узнать Россию – начните с Тулы: на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День региона

Тульская область всегда стремится быть в числе лидеров. 10 января на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве начался с установления очередных рекордов.

Огромная карта Тульской области, сделанная из белевской пастилы, стала одним из центральных объектов выставки. Карта имела внушительные размеры — 3 на 3 метра, а общий вес пастилы, который потребовался на её изготовление, составлял почти 300 кг. Это стало очередным гастрономическим рекордом, который установила Тульская область.

Туляки знают толк в сладостях, их ценят по всей России и за её пределами. Это не красивые слова, а факт: со дня открытия выставки уже продано порядка 11 тонн пряников. Кстати, те, кто еще не знаком с тульскими производителями, могли продегустировать на выставке разнообразные пряники и пастилу.

Тульские сладости составляют прекрасную пару чаю. А истинная тульская чайная традиция не может обойтись без самовара. Сегодня, кстати, мода на них переживает второе рождение. Они не только украшают семейное застолье, создают ощущение уюта, но и дарят новые вкусовые ощущения: вода, нагретая в самоваре, оказывается более мягкой, а значит, и чай становится ароматнее. Именно поэтому многие туляки стремятся возродить семейную традицию пить чай именно из него.

Татьяна Юдакова — В какой бы технике ни изготавливался самовар — чеканка, роспись, — он будет уникальным. Все они создаются и украшаются вручную, а значит, каждый мазок кисти неповторим! — рассказала начальник отдела продаж и маркетинга АО «Машзавод „Штамп“» Татьяна Юдакова. — Самоварами Тула славится уже много веков, но даже сегодня они не перестают быть актуальными. Многие жители Тульской области покупают их для собственного пользования или в подарок друзьям.

Тульская область богата мастерами и талантами. В этом убедились посетители Международной выставки-форума «Россия», побывав на десятках мастер-шоу традиционных тульских ремесел: белевское кружево, резьба пряничных досок, роспись филимоновской игрушки и бисероплетение, по формованию и выбиванию тульского пряника, каллиграфии, декорированию обережной рамки, росписи берестяной посуды и деревянных магнитов-самоваров, изготовлению народных кукол из ткани, игрушек из заготовок шар-папье, оригинальных открыток и многих других.

У всех желающих была возможность сделать памятную аудиозапись с помощью легендарного микрофона «Октава». Этим воспользовался, кстати, уроженец Тульской области народный артист России Владимир Машков. Он прочитал стихотворение в студии звукозаписи в тульском павильоне выставки.

Владимир Машков — Тула — это моя жизнь, мое сердце, моя гордость! Это великий город, который действительно по праву является бриллиантом Большого Золотого кольца России, — подчеркнул Владимир Машков.

Не обошел вниманием выставку и певец SHAMAN (Ярослав Дронов):

— Я восхищен масштабами тульской экспозиции на выставке. Посмотрите, сколько людей на квадратный метр! Это говорит о том, что эта выставка — важное, масштабное событие в России, — сказал исполнитель. — Каждый раз с большой охотой приезжаю в Тулу и любимый Новомосковск. Знаю, что здесь меня ждут и всегда встречают аншлагами. Очень рад быть частью такого яркого праздника — Дня Тульской области на выставке-форуме «Россия».

На официальном открытии Дня Тульской области SHAMAN исполнил песню «Моя Россия», посвятив ее малой родине.

Юный талант — гармонист Максим Апалькин из Щекино в течение всего дня удивлял гостей тульского павильона виртуозной игрой. Сейчас парню 10 лет, из них шесть он учится в детской музыкальной школе имени Л. Н. Толстого, является призером множества международных конкурсов и Дельфийских игр.

— Я очень люблю гармонь, и особенно приятно, что она произведена в Туле. Я горжусь тем, что я туляк и сегодня могу представлять наш регион на такой большой выставке! — поделился своими впечатлениями Максим.

Каток на ВДНХ стал площадкой для мастер-шоу от игроков хоккейной команды АКМ, а на главной уличной сцене выступили лучшие творческие коллективы с программой «Тульская зима», VR-квест «Тайны Куликова поля».

Также прошли лекции о музейном комплексе «Куликово поле», Музее истории развития образования и Музее советского летчика истребителя Б. Ф. Сафонова. В Доме молодежи прошел квиз «Музвайб.Тула». На площадке Дома культуры представили спектакль молодежного театра из Узловой «Сказка скоморошина», а в Музее кино прошла встреча с тульским режиссером Дмитрием Чирковым с просмотром анимационного фильма «Сторожевой пёс Верный» и игровой кинокартины «Сыновья Большой Медведицы».

Кстати, у гостей павильона была возможность, не покидая ВДНХ, отправиться в тур по главным достопримечательностям Тулы: Ясной Поляне, Кондукам, прогуляться по Кремлю и набережной, а после заглянуть в музеи на ул. Металлистов. Тур виртуальный, но создает ощущение присутствия, а фото, сделанные на фоне достопримечательностей, почти не отличить от тех, что получатся во время настоящей поездки.

Тула многогранна и способна влюбить в себя каждого гостя. Так, для тех, кто интересуется военной мощью России, Тула — это «нулевой километр», ведь здесь более 300 лет назад Петр I основал первый государственный оружейный завод. Именно поэтому наш регион по праву носит гордое звание «Арсенал и щит России» и оружейной столицы нашей страны. Сегодня в Туле расположено больше 20 предприятий ОПК, где выпускают передовые образцы военной техники. Для посетителей выставки «Россия» был приготовлен сюрприз: все желающие смогли попробовать свои силы в управлении системами ПВО и уничтожить воздушную цель противника.

— У Тулы много имён. И каждое отражает ее богатую историю, полную ратных и трудовых подвигов. Это щит и арсенал, форпост России, место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность. Именно поэтому Тула является оружейной столицей. Здесь трудились великие оружейные конструкторы, имена и фамилии которых знает весь мир. И сегодня их продолжатели делают современное оружие в оружейной столице, Тульской области, технику и вооружение, которые, что бы ни говорили, по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона процитировал Льва Толстого: «Без своей Ясной Поляны мне трудно представить себе Россию и мое отношение к ней», а также добавил, что у каждого региона есть место, которым он гордится, которое для него особенно значимо.

Дюмин подчеркнул, что, по мнению уважаемых коллег — представителей музейной элиты нашей страны, которые присутствуют на открытии дня региона, Тула — третья музейная столица России. Вместе с руководителями ведущих федеральных музеев губернатор дал старт масштабному проекту «Музейное лето в Туле — 2024», который будет реализовываться при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках проекта шедевры Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев предстанут перед туляками и гостями Тульской области во всем великолепии.

Первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин подтвердил слова губернатора:

Сергей Обрывалин — Тульская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов России. При активном участии Алексея Дюмина совершенствуется отрасль культуры, а сама Тула по праву носит гордое название третьей музейной столицы России.

В конце дня среди посетителей выставки были разыграны сертификаты на путешествие в Тулу.

За два месяца работы выставку посетили уже четыре миллиона гостей, причем последний миллион — в первые дни 2024 года. Площадка будет работать до 12 апреля, а значит, у каждого есть шанс подробно познакомиться со страной и узнать поближе каждый её регион.