«Накажи автохама»: обменялись «любезностями» и разъехались

Александр прислал в нашу традиционную рубрику видео с дорожной ситуацией, в которую он попал на ул. Кирова в Туле. На записи видно, как водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения.

«Еду по ул. Кирова, никого не трогаю. Занимаю крайнее левое положение, потому что на светофоре налево нужно повернуть. Всем места хватает, а этот на джипе по встречке катит, места ему видите ли мало. Моргнул ему фарами, а он мне в ответ, как будто я не там еду. Всё бы ничего, я бы и запись никуда не стал отправлять, так он остановился, открыл окно и начал материться и оскорблять. Обменялись „любезностями“ и разъехались…», — написал автор кадров.

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