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«Накажи автохама»: обменялись «любезностями» и разъехались

«Накажи автохама»: обменялись «любезностями» и разъехались

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Александр прислал в нашу традиционную рубрику видео с дорожной ситуацией, в которую он попал на ул. Кирова в Туле. На записи видно, как водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения.

«Еду по ул. Кирова, никого не трогаю. Занимаю крайнее левое положение, потому что на светофоре налево нужно повернуть. Всем места хватает, а этот на джипе по встречке катит, места ему видите ли мало. Моргнул ему фарами, а он мне в ответ, как будто я не там еду. Всё бы ничего, я бы и запись никуда не стал отправлять, так он остановился, открыл окно и начал материться и оскорблять. Обменялись „любезностями“ и разъехались…», — написал автор кадров.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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сегодня, в 12:06 +2
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