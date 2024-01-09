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Более 1400 туляков обратились за неотложной медпомощью в новогодние праздники

Более 1400 туляков обратились за неотложной медпомощью в новогодние праздники

На дежурстве в городской больнице скорой медпомощи ежедневно находилось более 40 врачей и 80 медсестер.

С 30 декабря по 8 января в приемных отделениях Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина было осмотрено по неотложным показаниям 1414 пациента, в том числе 553 ребенка.

575 больных госпитализированы в стационар, из них 96 детей.

Главный врач больницы Ирина Рублевская:

Ирина Рублевская

— На фоне новогодних праздников, обильных застолий резко увеличилось количество пациентов с инсультами. За 10 дней с инсультом было госпитализировано 53 человека, с инфарктом — 36.

Не обошлось и без пациентов с травмами, полученными в быту и на улице. В травматологическом отделении осмотрен 531 человек, госпитализация потребовалась 64 людям.

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За новогодние каникулы была оказана медицинская помощь 37 пациентам с холецистопанкреатитом и 10 — с аппендицитом. Всего за этот период врачи провели 160 операций. 

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Четыре жителя региона попали в реанимацию с алкогольным отравлением. По данным областного наркологического диспансера, с 30 декабря по 8 января в специализированные наркологические отделения поступило 182 человека, что не превышает уровень госпитализации прошлых лет.

Помимо этого, в новогодние каникулы в госучреждения здравоохранения привезли 131 туляка в состоянии опьянения (это также находится на уровне прошлых лет).

Кроме того, за праздничные дни было зафиксировано 30 обморожений, 14 пациентов попали в больницы с переохлаждением.

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На дежурстве в городской больнице скорой медпомощи ежедневно находилось более 40 врачей и 80 медсестер. Круглосуточно в стационаре работали все параклинические службы: рентген, КТ, лабораторий, УЗИ, эндоскопия, анестезиология.

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сегодня, в 14:15 0
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