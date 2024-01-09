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Цены на яйца в Туле снизились, но к прежним значениям не вернулись
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Цены на яйца в Туле снизились, но к прежним значениям не вернулись

Ценники замерли на рубеже в 100-120 рублей.

Однако яиц с прежними, доновогодними, ценниками на полках уже не найти. Но и дефицита нет. 

photo_2024-01-09_13-03-12.jpg

photo_2024-01-09_13-03-09.jpg

photo_2024-01-09_13-03-12.jpg

Так, яйцо категории С1 — от 76 до 109 руб., СО можно найти за 105 руб., максимальный ценник — 121 рубль. К слову, когда Myslo писал репортаж о подорожании яиц, в декабре десяток категории С1 марки «Ко-Коль» стоил 159 рублей. Сейчас такой же десяток в «Магните» стоит 76 рублей. 

Читайте по теме: Золотые яйца: что происходит с ценами в Туле — репортаж из магазинов

Цены на яйца прокомментировал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года. Он обещал решить ситуацию до конца декабря 2023 года. Яйца начали ввозить в Россию из Азербайджана. Как сообщает Россельхознадзор, 3 января в Россию ввезли 316,8 тыс. штук яиц из Турции.

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сегодня, в 14:25 −2
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