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На выставке-форуме «Россия» пройдет День Тульской области

На выставке-форуме «Россия» пройдет День Тульской области

Большая культурно-развлекательная программа пройдет 10 января.

В зоне культурных проектов состоится торжественное открытие Дня Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Так, 10 января к гостям выставки-форума «Россия» обратится губернатор Алексей Дюмин. Он расскажет о традициях и достижениях региона. 

В зоне презентации пройдет мастер-шоу традиционных тульских ремесел: резьбы пряничных досок, плетения белевского кружева, росписи филимоновской игрушки и бисероплетения. Гости стенда региона смогут расписать тульский пряник и изготовить новогодний шар-папье.

Среди посетителей выставки разыграют сертификаты на путешествие в Тулу.

Подробное расписание программы — ниже. 

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Место
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