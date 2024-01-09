На выставке-форуме «Россия» пройдет День Тульской области

В зоне культурных проектов состоится торжественное открытие Дня Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Так, 10 января к гостям выставки-форума «Россия» обратится губернатор Алексей Дюмин. Он расскажет о традициях и достижениях региона.

В зоне презентации пройдет мастер-шоу традиционных тульских ремесел: резьбы пряничных досок, плетения белевского кружева, росписи филимоновской игрушки и бисероплетения. Гости стенда региона смогут расписать тульский пряник и изготовить новогодний шар-папье.

Среди посетителей выставки разыграют сертификаты на путешествие в Тулу.

Подробное расписание программы — ниже.