Во время пожара на теплотрассе в Туле пострадал бомж

Пожар на теплосетях на ул. Ложевой в Туле произошел ночью 7 января около 2 часов.
На место происшествия выезжал пожарный расчет. В результате ЧП с ожогами был госпитализирован мужчина без определенного места жительства.
Мужчина госпитализирован с ожогами.
Пожар на теплосетях на ул. Ложевой в Туле произошел ночью 7 января около 2 часов.
На место происшествия выезжал пожарный расчет. В результате ЧП с ожогами был госпитализирован мужчина без определенного места жительства.
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