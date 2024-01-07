  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Во время пожара на теплотрассе в Туле пострадал бомж - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Во время пожара на теплотрассе в Туле пострадал бомж

Во время пожара на теплотрассе в Туле пострадал бомж

Мужчина госпитализирован с ожогами.

Пожар на теплосетях на ул. Ложевой в Туле произошел ночью 7 января около 2 часов. 

На место происшествия выезжал пожарный расчет. В результате ЧП с ожогами был госпитализирован мужчина без определенного места жительства. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:43 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожартеплотрассабомж
Место
ТулаТульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Утраты года: кого Тула потеряла в 2023 году
Утраты года: кого Тула потеряла в 2023 году
ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий к ночи
ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий к ночи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.