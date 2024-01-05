При заключении контракта на военную службу в Тульской области будет единовременно выплачиваться 450 тысяч рублей

Фото freepik.com

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе вводятся дополнительные меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Единовременные региональные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены со 150 до 255 тыс. рублей. С учетом выплаты Президента РФ общая сумма единовременных выплат составит 450 тыс. рублей.

Для членов семей жителей других регионов, заключивших контракт в Тульской области, установлены следующие меры поддержки: компенсация фактических расходов на дорогу в Тулу, а также на аренду жилья (15 тыс. рублей); обеспечение трудоустройства, для детей – устройство в детский сад и школу, бесплатное посещение кружков и секций.?