Алексей Дюмин поработал в колл-центре: лично ответил на звонки туляков

Центр работает уже более 10 лет, собирая самые насущные, порой не терпящие отлагательств вопросы граждан.

Глава региона пообщался с жителями по телефону доверия губернатора.

Тулячка обратилась с вопросом о демонтаже аварийных качелей во дворе дома. Алексей Дюмин дал поручение главе администрации города Илье Беспалову убрать небезопасное оборудование. Оно было выполнено в тот же день. Также глава региона предложил на этом месте установить новые игровые элементы.

Жители Алексина и Киреевского района пожаловались главе региона на перебои в энергоснабжении. Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципалитетов проработать вопросы с энергетиками и оперативно их решить.

Жительница Тулы, мать участника СВО позвонила, чтобы поблагодарить губернатора за помощь в сборе документов по программе догазификации. В свою очередь, Алексей Дюмин поблагодарил ее за то, что воспитала настоящего патриота, а также подчеркнул, что ее вопрос находится на контроле и будет решен в ближайшее время.

Житель Алексина попросил залить каток в мкр. Шахтерский. Алексей Дюмин поручил главе администрации города Павлу Федорову с началом строительного сезона установить в населенном пункте многофункциональную спортивную площадку, где зимой будет заливаться каток.

Еще одно обращение из Алексина касалось ремонта лифта. Алексей Дюмин поручил министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову разобраться в ситуации.

Жена мобилизованного из города Щекино позвонила, чтобы поблагодарить за предоставленную ее ребенку возможность в предновогодние дни посетить родину Деда Мороза — Великий Устюг.

Губернатор поблагодарил сотрудников контрактного центра за работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Каждый год вы принимаете и обрабатываете сотни тысяч звонков и сообщений, оставаясь надёжным связующим звеном между жителями и органами власти. Вы помогаете людям в решении их проблем. Спасибо всему вашему коллективу за труд в будни и праздники, за неравнодушный подход к делу и искреннее желание помогать», — сказал Алексей Дюмин