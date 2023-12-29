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Алексей Дюмин поработал в колл-центре: лично ответил на звонки туляков

Алексей Дюмин поработал в колл-центре: лично ответил на звонки туляков

29 декабря губернатор посетил контактный центр при правительстве Тульской области.

Центр работает уже более 10 лет, собирая самые насущные, порой не терпящие отлагательств вопросы граждан.

Глава региона пообщался с жителями по телефону доверия губернатора.

Тулячка обратилась с вопросом о демонтаже аварийных качелей во дворе дома. Алексей Дюмин дал поручение главе администрации города Илье Беспалову убрать небезопасное оборудование. Оно было выполнено в тот же день. Также глава региона предложил на этом месте установить новые игровые элементы.

Жители Алексина и Киреевского района пожаловались главе региона на перебои в энергоснабжении. Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципалитетов проработать вопросы с энергетиками и оперативно их решить.

Жительница Тулы, мать участника СВО позвонила, чтобы поблагодарить губернатора за помощь в сборе документов по программе догазификации. В свою очередь, Алексей Дюмин поблагодарил ее за то, что воспитала настоящего патриота, а также подчеркнул, что ее вопрос находится на контроле и будет решен в ближайшее время.

Житель Алексина попросил залить каток в мкр. Шахтерский. Алексей Дюмин поручил главе администрации города Павлу Федорову с началом строительного сезона установить в населенном пункте многофункциональную спортивную площадку, где зимой будет заливаться каток.

Еще одно обращение из Алексина касалось ремонта лифта. Алексей Дюмин поручил министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову разобраться в ситуации.

Жена мобилизованного из города Щекино позвонила, чтобы поблагодарить за предоставленную ее ребенку возможность в предновогодние дни посетить родину Деда Мороза — Великий Устюг.

Губернатор поблагодарил сотрудников контрактного центра за работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Каждый год вы принимаете и обрабатываете сотни тысяч звонков и сообщений, оставаясь надёжным связующим звеном между жителями и органами власти. Вы помогаете людям в решении их проблем. Спасибо всему вашему коллективу за труд в будни и праздники, за неравнодушный подход к делу и искреннее желание помогать», — сказал Алексей Дюмин

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